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Захарова назвала действия Эстонии в отношении сотрудников Sputnik травлей

Действия эстонских властей в отношении журналистов новостного агентства «Sputnik Эстония» являются травлей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на официальной странице дипломатического ведомства в Facebook.

«Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации «Sputnik Эстония», а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, — она недопустима», — заявила она.

Она подчеркнула, что действия Таллина противоречат европейским ценностям и нормам международного права.

«Sputnik Эстония» входит в МИА «Россия сегодня». На брифинге Мария Захарова появилась в жилете желтого цвета с надписью «Sputnik». Таким образом официальный представитель дипломатического ведомства поддержала работников новостного агентства, отделение которого находится на территории Эстонии.

На прошлой неделе власти Эстонии заявили о возможном возбуждении уголовного дела против сотрудников «Sputnik Эстония», если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня».

В конце ноября Мария Захарова назвала причиной притеснения российских СМИ в Прибалтике следование исторической правде.

Теги: Эстония, журналисты, травля
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