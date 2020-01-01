В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних праздников

Парковки для автомобилей на всех улицах Москвы в период новогодних праздников — с 1 по 8 января — будут бесплатными. Об этом сообщается на сайте администратора московского парковочного пространства. «Все уличные парковки города будут бесплатными. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме», — отмечается в заявлении.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе «Московского паркинга», оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует максимальный тариф в размере 380 руб. в час.

Решение поднять цены на парковку в центре Москвы было принято властями в начале декабря 2018 года. Максимальный тариф увеличился с 200 руб. до 380 руб. на улицах возле «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной улиц, а также Романова переулка. Тогда же мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.