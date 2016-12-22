В Москве изменились правила платной парковки

В Москве с 15 декабря изменились правила платной парковки. Ее стоимость на целом ряде повысилась почти в два раза

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Решение поднять цены на парковку в центре Москвы было принято столичными властями 4 декабря и вступило в действие в субботу. Так, с 200 до 380 рублей максимальный тариф увеличен на улицах возле «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной улиц, а также Романова переулка.

Со 100 до 200 рублей увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час.

Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.

Время бесплатной парковки сокращено до пяти минут вместо 15.

Изменение стоимости парковки осуществлено впервые со 2 декабря 2016 года.