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Общество ,  
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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Три человека погибли, еще один пострадал из-за пожара в частном доме под Сергиевым Посадом в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

В сообщении уточняется, что пожар произошел в доме в поселке Абрамцево. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Следователи начали доследственную проверку.

По информации Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о возгорании на улице Жуковского в поселке Абрамцево поступило в 16:01 мск. Пожар удалось потушить в 20:03 мск. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 спасателей и восемь единиц техники.

Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье
Общество

Ранее, 22 декабря, два человека погибли при пожаре в частном доме в Звенигороде, в Подмосковье. В пресс-службе региониального главка МЧС сообщили, что возгорание на площадью 30 кв. м произошло на улице Лесной. Из-за пожара погибли пожилые мужчина и женщина, уточнили там.

Теги: Сергиев-Посад, ДТП, Московская область
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