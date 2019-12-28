Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: МЧС России

Согласно сообщению, информация о пожаре по адресу Верещагинский городской округ, деревня Сидорята, дом 16 поступила в 09:16 мск.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, дом общей площадью 72 кв. м был полностью в огне. Пожар удалось ликвидировать в 10:46 мск.

«[На месте] обнаружено четверо погибших (три ребенка и мать)», — добавил представитель ведомства.