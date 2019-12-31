«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году

Через территорию Украины в 2020 году может пройти транзитом 75 млрд куб. м природного газа. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, такой прогноз можно сделать на основании того, что в 2019 году через страну прошли 90 млрд куб. м, а также ввода в строй альтернативного газопровода «Турецкий поток» мощностью 15 млрд куб. м.

Коболев считает, что в следующем году ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию не удастся. По его мнению, в таких условиях объем транзита газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированных контрактом 65 млрд куб. м.

На брифинге Коболев также отметил, что возможные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» по новым контрактам на транзит газа будут регулироваться по шведскому праву.

По словам главы украинской компании, тариф на транзит природного газа через Украину на гарантированные объемы для «Газпрома» «почти не изменится». Он отметил, что не может озвучить заложенную в контракте цифру, так как она конфиденциальна.