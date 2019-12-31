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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году

Через территорию Украины в 2020 году может пройти транзитом 75 млрд куб. м природного газа. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, такой прогноз можно сделать на основании того, что в 2019 году через страну прошли 90 млрд куб. м, а также ввода в строй альтернативного газопровода «Турецкий поток» мощностью 15 млрд куб. м.

Коболев считает, что в следующем году ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию не удастся. По его мнению, в таких условиях объем транзита газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированных контрактом 65 млрд куб. м.

На брифинге Коболев также отметил, что возможные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» по новым контрактам на транзит газа будут регулироваться по шведскому праву.

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное
Бизнес

По словам главы украинской компании, тариф на транзит природного газа через Украину на гарантированные объемы для «Газпрома» «почти не изменится». Он отметил, что не может озвучить заложенную в контракте цифру, так как она конфиденциальна.

В соответствии с новым, пятилетним контрактом на транзит газа, который Москва и Киев подписали 30 декабря, «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. В 2020 году — 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что это минимальные объемы, а реально объем транзита может быть больше.

Теги: «Нафтогаз», транзит газа, природный газ
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