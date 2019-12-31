Администрация Сочи предупредила горожан о смерчах на Новый год

В море в районе Сочи вплоть до конца 31 декабря ожидаются смерчи. Предупреждение об этом появилось на сайте администрации города Сочи.

«В ближайшие шесть часов и до конца дня 31 декабря на участке Магри — Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении. Участок побережья от Магри до Веселого, расположенного на границе с Абхазией, простирается примерно на 100 км и охватывает всю территорию Большого Сочи.

Местные власти рекомендуют жителям города и туристам принять все меры предосторожности. Администрация советует воздержаться от отдыха на водоемах, не оставлять автомобили под деревьями и ненадежными конструкциями.

Экстренное предупреждение опубликовало и региональное управление МЧС.

Смерчи регулярно возникают в районе Сочи. За эту осень администрация и спасатели несколько раз предупреждали о риске смерчей и ураганного ветра. В августе после смерчей и проливных дождей в Сочи подтопило часть улиц, а в четырех реках вода поднялась до опасного уровня.