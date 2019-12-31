Четыре рейса совершили вынужденную посадку из-за непогоды в Перми

Четыре самолета, летевшие в Пермь, совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге и Казани из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе пермского международного аэропорта Большое Савино.

«Приземлились в Екатеринбурге три рейса, направлявшихся к нам, два из Москвы и один из Гоа. Четвертый рейс следовал из Сочи и приземлился в Казани, но сейчас он уже в Перми», — рассказал представитель аэропорта.

В Большом Савино добавили, что с 16:00 (14:00 мск) аэродром открыт и вновь принимает воздушные суда.

Представитель аэропорта Кольцово в Екатеринбурге уточнил РБК, что речь идет о воздушных судах, выполнявших рейсы SU-1200 Москва — Пермь, ZF-5928 Гоа — Пермь и S7-1155 Москва — Пермь.