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Четыре рейса совершили вынужденную посадку из-за непогоды в Перми

Четыре самолета, летевшие в Пермь, совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге и Казани из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе пермского международного аэропорта Большое Савино.

«Приземлились в Екатеринбурге три рейса, направлявшихся к нам, два из Москвы и один из Гоа. Четвертый рейс следовал из Сочи и приземлился в Казани, но сейчас он уже в Перми», — рассказал представитель аэропорта.

В Большом Савино добавили, что с 16:00 (14:00 мск) аэродром открыт и вновь принимает воздушные суда.

Представитель аэропорта Кольцово в Екатеринбурге уточнил РБК, что речь идет о воздушных судах, выполнявших рейсы SU-1200 Москва — Пермь, ZF-5928 Гоа — Пермь и S7-1155 Москва — Пермь.

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге
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Как сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе пермского аэропорта, самолет, следовавший из Сочи в Пермь и приземлившийся в Казани, выполнял рейс авиакомпании «Россия».

В аэропорту Большое Савино добавили «РИА Новости», что решение приостановить обслуживание авиарейсов на три часа с 13:00 до 16:00 (11:00–14:00 мск) было принято из-за сильного ветра, метели и ледяного дождя.

Ранее 31 декабря в аэропорту Кольцово вынужденную посадку из-за неисправности двигателя совершил самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Новосибирск — Москва.

Теги: самолеты, вынужденная посадка, аэропорт, Екатеринбург, Пермь, новости РБК
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