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Путин сделал Вовк и Николаева народными артистами России

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания народного артиста России трем деятелям культуры — телеведущей Ангелине Вовк, композитору Игорю Николаеву и музыканту Сергею Жилину. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау. Также в документе содержится список награжденных орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» и прочими государственными наградами.

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Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк в разное время вела такие передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Голубой огонек», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», а также с 1988 по 2006 год фестиваль «Песня года» совместно с Евгением Меньшовым. В 1988 году Вовк получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» за заслуги в области советского искусства.

Игорь Николаев, советский и российский композитор, писал песни для Аллы Пугачевой, в том числе «Айсберг» и «Расскажите, птицы», певиц Наташи Королевой, Ирины Аллегровой. Также в 1986 году он начал сольную карьеру. В 2001 года Владимир Путин присвоил Игорю Николаеву звание заслуженного деятеля искусств России.

Российский пианист Сергей Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф», которые успешно гастролируют и принимают участие в музыкальных шоу на телевидении. В 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».

Теги: Владимир Путин, народный артист, указ президента
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