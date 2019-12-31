Путин сделал Вовк и Николаева народными артистами России

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания народного артиста России трем деятелям культуры — телеведущей Ангелине Вовк, композитору Игорю Николаеву и музыканту Сергею Жилину. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау. Также в документе содержится список награжденных орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» и прочими государственными наградами.

Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк в разное время вела такие передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Голубой огонек», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», а также с 1988 по 2006 год фестиваль «Песня года» совместно с Евгением Меньшовым. В 1988 году Вовк получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» за заслуги в области советского искусства.

Игорь Николаев, советский и российский композитор, писал песни для Аллы Пугачевой, в том числе «Айсберг» и «Расскажите, птицы», певиц Наташи Королевой, Ирины Аллегровой. Также в 1986 году он начал сольную карьеру. В 2001 года Владимир Путин присвоил Игорю Николаеву звание заслуженного деятеля искусств России.