Правительство ограничило зарубежным клиникам работу с донорской кровью

Правительство готово разрешить международному медицинскому кластеру только ограниченное использование донорской крови из соображений безопасности страны, следует из официального отзыва правительства на законопроект о расширении функций клиник международного медицинского кластера. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве.

Законопроект внесли в Госдуму единороссы — председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, Геннадий Онищенко, Ирина Белых и Николай Гончар.

Международный медицинский кластер создан в Москве на территории инновационного центра «Сколково». Это комплекс филиалов зарубежных клиник, например, израильской клиники «Хадасса». Им разрешено лечить по методам, которые разрешены в их стране и могут быть еще не доступны в России. Для того, чтобы кластер заработал, был принят федеральный закон «О международном медицинском кластере».

Депутаты предложили позволить клиникам международного медицинского кластера беспрепятственно закупать лекарства в России, «осуществлять деятельность», связанную с обращением донорской крови, использовать наркотические средства для проведения анестезии и оформлять больничные.

В отзыве правительства отмечается, что согласно закону «О донорстве крови и ее компонентов», обращение донорской крови (включает в себя деятельность по заготовке, хранению, транспортировке и клиническому использованию, а также по безвозмездной передаче, утилизации, ввозу и вывозу в и из России) может осуществляться только «ограниченным кругом субъектов». Правительство поддержало только разрешение кластеру осуществлять деятельность по клиническому использованию донорской крови и ее компонентов.