Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«В поздравительной телеграмме от имени правительства Китая и китайского народа Си Цзиньпин поздравил президента [России Владимира] Путина и русский народ», — говорится в сообщении.

Китайский лидер отметил, что в 2020 году начнется российско-китайский год научно-технических инноваций. Страны отпразднуют День Победы в Великой Отечественной войне и годовщину основания Организации Объединенных Наций. Си Цзиньпин и Путин продолжат работать, «чтобы вывести двусторонние отношения и сотрудничество во всех областях на новый уровень, говорится в послании.

Владимир Путин в свою очередь передал поздравления с Новым годом президенту Китая и пожелал всем китайцам счастья и благополучия.