На юго-востоке Москвы обрушился склад

На юго-востоке Москвы произошло обрушение на складе. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошло обрушение конструкции складского помещения», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что инцидент произошел на улице Стахановская в трехэтажном складском здании на площади 400 кв. м. Об этом также информирует источник ТАСС. По его данным, обрушились металлические перегородки между первым и вторым этажами. По предварительным сведениям, пострадал один человек.

На место прибыли сотрудники оперативных служб Москвы. До этого из здания были эвакуированы 20 человек. Наличие других людей под завалами устанавливается.