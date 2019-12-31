В Китае четыре человека погибли при обрушении туннеля

В Китае четыре человека погибли при обрушении туннеля

Из-за обрушения на строительстве туннеля в провинции Шаньси в северной части Китая погибли четыре человека, сообщается на платформе реагирования на чрезвычайные ситуации Китая.

В сообщении говорится, что обрушение туннеля произошло на расстоянии около 600 м в 16:00 (11:00 мск). В результате инцидента под завалами оказались шесть рабочих. Смерть четверых из них уже зафиксировали. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

17 декабря из-за выброса газа в угольной шахте Гуанлун на юго-западе Китая погибли 14 человек. Во время инцидента в шахте находились 23 рабочих, семь из них смогли выбраться на поверхность.

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