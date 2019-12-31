В Госдуме предложили ввести санкции для злоупотребляющих «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову рассмотреть вопрос введения санкций против злоупотребляющих «аварийкой» водителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата.

По мнению Милонова, в крупных российских городах «сложилась нездоровая практика», когда водители останавливаются на проезжей части, включая аварийный сигнал, и «идут по своим делам». «Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда», — отметил депутат. По его словам, это значительно снижает пропускную способность дорог.

Кроме того, Милонов отметил, что в крупных городах стали частыми случаи несанкционированного перекрытия дорог. Депутат пояснил, что сейчас это «совершенно безнаказанно» могут сделать музыканты, велосипедисты или блогеры.

В связи с этим Милонов попросил Черникова оценить вопрос применения отдельных санкций для виновных в ограничении движения.