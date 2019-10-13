В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада

Власти канадской провинции Манитоба введут режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление мэра провинции Брайана Паллистера.

По словам мэра, ранее с соответствующей просьбой к нему обратились представители электроэнергетической компании Manitoba Hydro. В случае введения чрезвычайного положения она получит дополнительные полномочия по доступу к ресурсам и материалам, необходимым для возобновления подачи электроэнергии. Глава администрации сообщил, что власти удовлетворят просьбу компании.

По данным телеканала, из-за непогоды без электричества оказались порядка 50 тыс. клиентов Manitoba Hydro. Помимо этого, в провинции отмечается рост уровня воды в реках.

В результате продолжающегося уже два дня снегопада пострадал по меньшей мере один человек, получивший травму из-за падения ветки дерева. Пострадавшего госпитализировали.

В последний раз режим ЧС вводился в провинции в 2014 году из-за наводнений.