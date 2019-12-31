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Меркель заявила о связи успехов Германии и Евросоюза

Долгосрочное процветание Германии зависит от успехов европейского сообщества, заявила в новогоднем обращении немецкий канцлер Ангела Меркель. Ее речь публикует Der Spiegel.

Меркель отметила, что «голос Европы» должен громче звучать в мире. По ее словам, Германия страна будет работать над этим, в частности, во время председательства Германии в Совете ЕС.

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На сайте Совета ЕС указывается, что Германия станет председателем Совета ЕС в период с июля по декабрь 2020 года. В течение первой половины следующего года это право будет принадлежать Хорватии. 

Теги: Германия, Ангела Меркель, ЕС
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