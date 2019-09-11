Меркель предложила ЕС больше не рассчитывать на защиту со стороны США

США больше не будут автоматически защищать Европу, как это было во времена холодной войны, поэтому странам ЕС нужно прикладывать больше усилий, чтобы себя обезопасить. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время дебатов в немецком правительстве. Запись ее выступления опубликована на сайте бундестага.

Меркель отметила, что США — «сверхдержава в экономическом и военном отношении», которая связана с Европой системой общих ценностей. Несмотря на разногласия, между ними по-прежнему много общего. «Больше нет автоматизма, который наблюдался во времена холодной войны, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль защитника для нас, европейцев», — сказала Меркель.

Вот почему, приводит ее слова Deutsche Welle, для Германии важно выполнять свои обещания в рамках НАТО и увеличивать свои расходы на оборону. По словам Меркель, от Германии ожидают, что она не только «станет сильной экономической нацией», но и внесет свой вклад в безопасность. Однако в рамках большой коалиции вопрос о расходах на оборону, отметила канцлер, остается спорным.

В феврале посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что НАТО требует, чтобы страна увеличила к 2024 году расходы на оборону до 2% от ВВП, так как коалиция «нуждается в усилении, когда русские на пороге». Увеличение расходов других стран НАТО на оборону является одним из ключевых требований США к европейским союзникам и Канаде.