Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

В ходе этого столетия Северо-Атлантическое течение, которое обеспечивает приток тепла на европейский континент, может изменить свое направление. К такому выводу пришли ученые из Гронингенского университета, сообщает EurekAlert.

Согласно результатам исследования, вероятность смены направления течения в следующие сто лет составляет 15%. Исследователи пояснили, что смена направления течения зависит от изменения климата и увеличения количества осадков. Если эта смена произойдет, это может стать причиной резкого похолодания в Европе, поскольку мягкий климат в северо-западной Европе сохраняется благодаря Северо-Атлантическому течению, отметили ученые.

Ранее, в конце октября, ученые установили, что в ближайшие десятилетия около 1 млрд человек могут оказаться в зоне затопления из-за изменения климата. По подсчетам экспертов, уже к 2050 году ниже уровня среднегодового прибрежного паводка останутся районы, где живет около 300 млн человек. К 2100 году эти районы могут оказаться ниже уровня моря.