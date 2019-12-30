В Тульской области перевернулся автобус с 45 пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся на 49-ом км автодороги «Тула-Новомосковск» в Тульской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находилось 45 пассажиров и водитель. По предварительным данным, семь человек, включая 12-летнего подростка, получили травмы легкой тяжести. Их направили на осмотр в Новомосковскую городскую клиническую больницу. Остальные пассажиры автобуса уехали в Новомосковск попутным транспортом, говорится в сообщении.