В Тульской области перевернулся автобус с 45 пассажирами

В МЧС уточнили, что из-за инцидента движение на трассе не нарушилось. К месту аварии привлекли 15 спасателей и 6 единиц техники.

Позднее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону сообщили, что число пострадавших возросло до восьми человек.

Ранее, 6 декабря, 11человек пострадали аварии с автобусом в Серпуховском районе Московской области. В пресс-службе Минздрава региона сообщали, что автобус направлялся из Москвы в Тулу. Среди пострадавших был один ребенок, он получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в Подольскую центральную районную больницу.