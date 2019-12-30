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В Тульской области перевернулся автобус с 45 пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся на 49-ом км автодороги «Тула-Новомосковск» в Тульской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Видео: Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находилось 45 пассажиров и водитель. По предварительным данным, семь человек, включая 12-летнего подростка, получили травмы легкой тяжести. Их направили на осмотр в Новомосковскую городскую клиническую больницу. Остальные пассажиры автобуса уехали в Новомосковск попутным транспортом, говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Фото: Пресс-служба МЧС России

В МЧС уточнили, что из-за инцидента движение на трассе не нарушилось. К месту аварии привлекли 15 спасателей и 6 единиц техники.

Позднее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону сообщили, что число пострадавших возросло до восьми человек.

Ранее, 6 декабря, 11человек пострадали аварии с автобусом в Серпуховском районе Московской области. В пресс-службе Минздрава региона сообщали, что автобус направлялся из Москвы в Тулу. Среди пострадавших был один ребенок, он получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в Подольскую центральную районную больницу.

Теги: Тульская область, авария, автобус
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