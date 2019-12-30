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Появилось видео пожара на заправке в Челябинской области

На автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Сатка Челябинской области произошло возгорание при заправке машины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

В сообщении говорится, что из-за возгорания пострадал один человек, его доставили в медучреждение для осмотра. В МЧС сообщили, что спасателям удалось потушить пожар. Там отметили, что из-за инцидента пострадала кровля соседнего здания. Сейчас в МЧС устанавливают причины возгорания.

Местное издание 74.ru опубликовало видео с места пожара. На кадрах виден открытый огонь у здания рядом с дорогой.

По информации РЕН ТВ, возгорание произошло на улице 100-летия комбината Магнезит.

В начале ноября три человека пострадали из-за хлопка газа в городе Карабаш Челябинской области. По информации управления МЧС по региону, взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома. В целях безопасности из дома эвакуировали 21 человека. Позже все смогли вернуться к себе в квартиры.

Теги: Челябинская оболасть, взрыв, заправка
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