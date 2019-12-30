Белый дом сообщил подробности беседы Путина и Трампа

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 29 декабря, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили контроль над вооружениями, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Президенты также обсудили состояние отношений между США и Россией и будущие усилия по поддержке эффективного контроля над вооружениями», — сказал Гидли.

ФСБ 29 декабря сообщила о задержании двоих подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге. Мужчины дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 30 УК (приготовление к совершению преступления), ст. 205 (терроризм) и ст. 205.1 (участие в деятельности террористической организации). Суд 30 декабря арестовал мужчин.

Как сообщили в Кремле, предотвратить теракты помогли США: они передали информацию о готовящемся нападении по линии спецслужб. Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении преступления.