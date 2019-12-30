В Испании произошел взрыв в церкви

Во время традиционного фестиваля в каталонском муниципалитете Сентельес на колокольне церкви прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали девять человек, сообщили местная полиция и департамент здравоохранения.

Пострадавших доставили в ожоговое отделение, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв пиротехники или пороха, сама церковь не пострадала.

На место происшествия направили десять бригад скорой помощи и два медицинских вертолета. С ранеными и их близкими работают психологи.

В начале сентября на фабрике по производству пиротехники в Индии из-за взрыва погибли более 20 человек. В результате происшествия также пострадали соседние дома, у некоторых из них выбило стекла. Как сообщили местные жители, предприятие долгое время работало незаконно.