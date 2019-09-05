При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли более 20 человек

При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли более 20 человек

В результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в индийском штате Пенджаб погибли по меньшей мере 23 человека, еще 27 пострадали, сообщает Hindustan Times.

При взрыве, который произошел 4 сентября, фабрика была разрушена. Кроме того, были повреждены расположенные поблизости здания, в соседних домах выбиты стекла.

Точная причина произошедшего пока не установлена. По словам местных жителей, предприятие в течение многих лет работало незаконно, передает NDTV. Спасатели разбирают завалы и ведут поисковые работы.

В конце августа взрыв произошел на химическом заводе в штате Махараштра на западе Индии. В результате погибли 12 человек, еще 58 получили ранения.

