Агентство НКР присвоило первый кредитный рейтинг

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило свой первый рейтинг. Совкомбанк получил рейтинг кредитоспособности на уровне АА- со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении организации.

Аналитики агентства сочли позиции банка на рынке сильными. Они, как отметили в НКР, сочетаются с умеренно высокой диверсификацией бизнеса. Кроме того, достаточный запас капитала поддерживается сильными показателями рентабельности и низкой склонностью к риску, считают аналитики.

«Банк характеризуется адекватным управлением и отсутствием значимых акционерных рисков. Бизнес банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам», — говорится в сообщении.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, комментируя присвоение рейтинга со стороны НКР, заявил, что в агентстве работают высококвалифицированные специалисты, а также отметил прозрачность методологии присвоения рейтингов, которой они пользуются. «Надеемся, что в ближайшее время рейтинги НКР начнут использоваться Банком России и Минфином в регулятивных целях», — подытожил он.