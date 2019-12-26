Три человека пострадали при стрельбе во Франции

Три человека пострадали при стрельбе во Франции

Неизвестные в масках устроили стрельбу во французском городе Безансон. В результате пострадали три человека, сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.

Среди раненых оказался 14-летний подросток. По данным радиостанции, стрелявших было трое или четверо, они скрылись. France Bleu пишет, что они уехали на скутере.

На месте происшествия полицейские нашли около 15 гильз от автомата и неразорвавшуюся гранату под машиной. Прокуратура начала расследование.

Источники BFM TV рассказали, что стрельба связана с наркоторговлей. Информацию подтверждает France Bleu.