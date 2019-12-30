На МКС нарядили новогоднюю елку

Космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Видеозапись поздравления размещена в аккаунте «Роскосмоса» на YouTube.

За уходящее десятилетие в России и мире произошло немало событий, сказал Скворцов. «Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной», — заявил космонавт.

Скрипочка, в свою очередь, сказал, что, «несмотря на политику препятствий», независимо от нации люди «продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед». По его словам, сотрудничество в космосе как раз пример такого единения.

На странице «Роскосмоса» в Facebook уже появились кадры с МКС, которую космонавты украсили к Новому году. На них видно, как незакрепленная елка в состоянии невесомости описывает дугу.

Запись в facebook пользователя Roscosmos