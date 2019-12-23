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На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

В российском модуле «Заря» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация, экипаж посчитал ее ложной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры между космонавтами и наземными специалистами.

Космонавт Александр Скворцов рассказал, что сработал датчик дыма в функционально-грузовом блоке «Заря». По его словам, рядом с датчиком работал другой российский космонавт — Олег Скрипочка, поэтому к срабатыванию сигнализации могла привести поднявшаяся пыль.

По просьбе специалистов Центра управления полетами космонавты взяли пробы воздуха на содержание продуктов горения. По словам Олега Скрипочки, прибор показал нулевые значения.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, итальянец Лука Пармитано, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

В ноябре и декабре на Международной космической станции дважды ломался туалет в американском сегменте. Оба раза экипаж смог восстановить работоспособность ассенизационно-санитарного устройства.

Теги: МКС, космос
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