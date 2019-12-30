В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке Москвы «КамАЗ» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.

Авария произошла в 14:10 в микрорайоне Белая Дача, 13. В результате ДТП погибла пятилетняя девочка. Второй ребенок полутора лет получил травмы, его доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

25 декабря в Приморском крае маршрутка насмерть сбила семилетнего ребенка, когда тот на зеленый свет переходил дорогу. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилями, стоявшими на встречной полосе. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры. Из них пострадала десятилетняя девочка, получившая сотрясение мозга. По факту ДТП заведено уголовное дело.