В Подмосковье на улице обнаружили раздетого двухлетнего ребенка

В Павловском Посаде под балконом квартиры одного из жилых домов обнаружили раздетого двухлетнего ребенка. По данному факту полицейские начали проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что прибывший на место наряд сотрудников обнаружил раздетого двухлетнего мальчика. «Он был оперативно передан медикам», — сообщили в ведомстве.

В главке подмосковной полиции отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. О состоянии ребенка в полиции не сообщили.