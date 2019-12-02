В Бурятии нашли забытую на морозе нетрезвым родственником девочку

В Бурятии нашли забытую на морозе нетрезвым родственником девочку

В Бурятии на обочине дороги из Заиграево в Улан-Удэ утром 1 декабря обнаружили трехлетнюю девочку, сообщает региональное МВД. Ребенка на окраине дачного массива нашел прохожий.

Девочку доставили в больницу с переохлаждением. Температура воздуха в Заиграево в эту ночь, по данным «Яндекс.Погода», составляла минус 15 градусов.

Полиция установила, что ребенка оставил на улице 43-летний родственник девочки, который проживает на территории одного из ближайших садоводческих товариществ. Родственник, как отмечает МВД, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице».

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на МВД, забывший девочку на улице родственник приходится ей двоюродным дедом.

В настоящий момент полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).