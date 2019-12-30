В ДФО после сообщений об угрозе взрывов эвакуировали ряд учреждений

В ДФО после сообщений об угрозе взрывов эвакуировали ряд учреждений

Массовые эвакуации в ряде учреждений прошли в нескольких городах на Дальнем Востоке после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В частности, из 26 детских садов Хабаровска эвакуировали 4,5 тыс. детей и около 1 тыс. сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В пресс-службе также подтвердили, что из-за угрозы взрыва также были эвакуированы сотрудники администрации Хабаровска.

Также эвакуация прошла в шести детских садах и двух почтовых отделениях в городе Комсомольск-на-Амуре. Дошкольников разместили в соседних школах, родители были уведомлены о случившемся.

Как отмечается на портале правительства Еврейской Автономной области (ЕАО), после поступивших сообщениях о минировании детских садов Биробиджана из учреждений были эвакуированы дети и персонал. Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Валерию Жукову взять процесс эвакуации на личный контроль.

В начале декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ в хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.