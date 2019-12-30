При крушении небольшого самолета в штате Мэриленд погиб один человек

При крушении небольшого самолета в штате Мэриленд погиб один человек

Небольшой самолет потерпел крушение и упал на жилой дом в американском штате Мэриленд. В результате погиб один человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США и местную пожарную службу.

Инцидент произошел 29 декабря во второй половине дня недалеко от аэропорта Колледж-Парк. Речь идет о самолете Grumman American AA-5A. Перед падением самолета на жилой дом на чердаке никого не было. В результате крушения погиб один человек, находящийся в самолете. О том, сколько человек было в самолете, не сообщается.

В результате крушения возник пожар, который впоследствии был потушен.

Ранее 28 декабря в штате Луизиана при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек.