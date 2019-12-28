В Луизиане при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек

В Луизиане при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек

Двухмоторный самолет потерпел крушение в американском штате Луизиана. В результате погибли пять человек, сообщает местный телеканал KLFY.

По данным начальника пожарной службы, всего в самолете были шесть человек, один из них выжил. Еще троих жителей, находившихся на земле, госпитализировали.

Телеканал отмечает, что самолет упал возле почтового отделения в городе Лафайет. Людей из располагающегося неподалеку магазина Walmart эвакуировали в качестве меры предосторожности. KLFY опубликовал кадры с места происшествия.

В ролике видно, что самолет упал в поле, которое находится недалеко от парковки и дороги. Его обломки горят, и от них идет густой дым. На месте происшествия работает пожарная машина.