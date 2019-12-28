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В Луизиане при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек

Двухмоторный самолет потерпел крушение в американском штате Луизиана. В результате погибли пять человек, сообщает местный телеканал KLFY.

По данным начальника пожарной службы, всего в самолете были шесть человек, один из них выжил. Еще троих жителей, находившихся на земле, госпитализировали.

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Телеканал отмечает, что самолет упал возле почтового отделения в городе Лафайет. Людей из располагающегося неподалеку магазина Walmart эвакуировали в качестве меры предосторожности. KLFY опубликовал кадры с места происшествия.

В ролике видно, что самолет упал в поле, которое находится недалеко от парковки и дороги. Его обломки горят, и от них идет густой дым. На месте происшествия работает пожарная машина.

В начале декабря одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Южная Дакота. Он разбился вскоре после вылета из аэропорта города Чемберлен. В результате погибли девять человек.

Теги: Луизиана, самолет, крушение
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В Калифорнии пилот погиб при падении легкомоторного самолета на дом
Общество
В США при крушении самолета погибли девять человек
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