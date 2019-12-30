В ФБР отказались комментировать данные о планируемых в России терактах

В ФБР отказались комментировать данные о планируемых в России терактах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать переданную России по линии спецслужб информацию о терактах, которые планировалось осуществить на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы бюро.

«У нас нет комментариев для вас», — говорится в сообщении.

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Впоследствии ФСБ России сообщила о задержании двух граждан России, которые намеревались в новогодние праздники совершить теракты в Санкт-Петербурге. Спецслужбы задержали фигурантов 27 декабря на основании информации, полученной от американских партнеров. По данным спецслужб, нападения предполагалось осуществить в местах массового скопления людей. У задержанных были изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

По данному факту завели уголовное дело по ст. 30 УК (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм) и 205.1 (участие в деятельности террористической организации).