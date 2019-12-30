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Москалькова поблагодарила глав «нормандской четверки» за обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после завершения обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса на своей странице в Instagram поблагодарила лидеров стран «нормандской четверки», а также спецслужбы и «всех исполнителей этой акции».

«Завершился обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» между Украиной и ДНР и ЛНР. Это значит, что люди освобождены и встретят Новый год в кругу семьи, с родными и близкими. Рада. Поздравляю!», — написала омбудсмен.

Также Москалькова выразила слова благодарности омбудсменам самопровозглашенных ЛНР и ДНР Ольге Кобцевой и Дарье Морозовой. Российский омбудсмен отметила, что обмен пленными является показателем того, что выполнение минских соглашений в полном объеме является верным путем к защите прав граждан в зоне конфликта на Украине.

Обмен пленными между украинской стороной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР состоялся 29 декабря на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка» к северу от одноименного города.

Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, украинской стороне передали 52 человека, а Киев отдал 60. Она добавила, что четыре человека, которые удерживались в Донбассе, отказались от обмена с Украиной.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), властям Украины передали 76 человек. Бывших пленных встретил в киевском аэропорту Борисполь президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Андреем Загороднюком и начальником Генерального штаба Украины Русланом Хомчаком.

Теги: Татьяна Москалькова, обмен пленными, Украина, Донбасс
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