Минкомсвязь начало проверку информации об утечке данных клиентов госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) начало проверку после появившихся сообщений об утечке данных пользователей портала госуслуг в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили РБК в ведомстве, отметив, что в настоящий момент система работает в штатном режиме.

О том, что личная информация 28 тыс. человек оказалась в открытом доступе, ранее сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, причиной случившегося стала техническая ошибка, в результате которой данные пользователей в начале декабря были проиндексированы поисковиком Shodan. Речь идет, в частности, о паспортных данных, ИНН, СНИЛС, номерах телефонов, адресах электронной почты. При этом собеседник издания не исключал, что в чужие руки могли попасть и токены авторизации для доступа в личные кабинеты граждан с мобильных устройств.

В «Ростелекоме» РБК сообщили, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено.