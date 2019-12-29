В Свердловской области два пропавших туриста вернулись на базу

В Свердловской области два пропавших туриста вернулись на базу

Двое туристов, направлявшихся на снегоходах к горному хребту Кваркуш Пермского края, пропали в Свердловской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Они выдвинулись с туристической базы «Звезда» вечером в субботу, 28 декабря. Спасатели и волонтеры организовали их поиски. В спасательной операции также участвовал вертолет Ми-8, который прилетел из Екатеринбурга.

Однако в воскресенье туристы самостоятельно вернулись на базу, расположенную в 110 км от Карпинска. Состояние их здоровья оценили как удовлетворительное. По данным главка МЧС, туристическая группа была незарегистрированной.

В ходе поисков четыре волонтера сообщили, что им необходима помощь, так как у них сломались снегоходы. Их нашел вертолет Ми-8, однако они отказались им воспользоваться и возвращаются на базу самостоятельно.