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Немцы отвели Меркель и Путину главную роль в решении мировых проблем

Большинство жителей Германии полагают, что канцлер страны Ангела Меркель и президент России Владимир Путин лучше всего смогут справиться с глобальными вызовами во внешней политике в 2020 году. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос, проведенный институтом YouGov.

Социологи спросили немцев, какие политики будут иметь наибольшую релевантность при решении крупных внешнеполитических проблем в следующем году. Согласно исследованию, Меркель оказалась на первом месте (22%), Путин занял вторую строчку (20%).

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За ними идут президент Франции Эмманюэль Макрон (19%) и американский лидер Дональд Трамп (16%). Помимо этого 12% опрошенных выбрали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Однако 29% респондентов заявили, что никто из политиков не сможет справиться с глобальными проблемами. Согласно опросу, 30% респондентов также считают, что ни одна из немецких партий не предлагает убедительных выходов из кризиса.

Помимо этого 55% опрошенных выступили против усиления использования бундесвера для решения внешнеполитических вопросов, однако 27% выступают за подобный политический курс. Газета пишет, что большинство немцев также отвергают идею увеличения участия Германии в военных конфликтах.

Теги: Германия, опрос, Ангела Меркель, Владимир Путин
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