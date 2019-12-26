Жители Германии посчитали Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

По уровню доверия российский президент обошел главу США и премьер-министра Великобритании.

Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Жители Германии считают, что президент США Дональд Трамп представляет большую угрозу для мира, чем Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом свидетельствуют результаты опроса dpa, сообщает Deutsche Welle.

Как выяснилось, Трампа угрозой для мира назвали 41% респондентов. В два раза меньше (17%) опасаются Ким Чен Ына. Путина угрозой назвали 8%, Си Цзиньпина – 7%.

DW указывает, что по сравнению с прошлым годом первая тройка осталась прежней, однако в случае с президентами США и России уровень опасений снизился на 7%.

Одновременно приведены результаты опроса социологического института Kantar, в ходе которого жителей Германии попросили рассказать о том, доверяют ли они различным мировым политикам. Выяснилось, что 26% опрошенных склонны доверять российскому президенту. Выше него в рейтинге оказались президент Франции Эмманюэль Макрон (57%), канцлер Германии Ангела Меркель (53%), канцлер Австрии Себастьян Курц (33%).

Меньше всего немцы доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону (12%). На последнем месте оказался Дональд Трамп, у которой рейтинг доверия составил лишь 6%.