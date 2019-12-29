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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб.

Полиция разыскивает подозреваемых в ограблении банкомата в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

В сообщении указывается, что ограбление произошло в гипермаркете на улице Кузнецовской вечером 27 декабря. Неизвестные вошли в магазин в черных очках, взломали замок дверцы банкомата, ввели код безопасности и забрали шесть кассет с деньгами. После этого они скрылись на белом микроавтобусе «Форд Транзит» с подложными госзнаками, говорится в сообщении. Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб.

Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД. Там их заметил  охранник и они покинули гипермаркет, ничего не похитив.

Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража).Сейчас полицейские разыскивают похитителей.

В Новой Москве неизвестные украли из банкомата 7,4 млн руб.
Общество

В ночь на 24 декабря в городе Московском в Новой Москве неизвестные похитили почти 7, 4 млн руб. в банкомате на улице Радужной. В МВД возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). 

Теги: ограбление, банк, Санкт-Петербург, новости РБК
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