В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб.

Полиция разыскивает подозреваемых в ограблении банкомата в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

В сообщении указывается, что ограбление произошло в гипермаркете на улице Кузнецовской вечером 27 декабря. Неизвестные вошли в магазин в черных очках, взломали замок дверцы банкомата, ввели код безопасности и забрали шесть кассет с деньгами. После этого они скрылись на белом микроавтобусе «Форд Транзит» с подложными госзнаками, говорится в сообщении. Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб.

Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД. Там их заметил охранник и они покинули гипермаркет, ничего не похитив.

Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража).Сейчас полицейские разыскивают похитителей.