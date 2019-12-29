В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местных чиновников.

В полиции отметили, что преступление пока не классифицировали.

Мужчина напал с ножом в доме раввина недалеко от синагоги около 22:00 в районе Монси. Пять человек получили ранения. Состояние двоих из них оценивали как критическое. Атака произошла на седьмой день еврейского праздника Ханука.



