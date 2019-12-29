В Иркутской области два ребенка погибли в результате пожара

В Иркутской области два ребенка погибли в результате пожара

В селе Хомутово в Иркутской области два ребенка погибли из-за пожара в частном двухквартирном доме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился по всей площади дома. В МЧС сообщили, что в момент пожара в доме находились только трое детей. Одного из них спасатели нашли уже мертвым, смерть второго позднее зафиксировали врачи. Еще одна девочка смогла самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных.

В тушении пожара приняли участие 30 человек и восемь единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 06:59 (мск). О причинах пожара не сообщается.

Ранее, 28 декабря, при пожаре в четырехквартирном доме в деревне Сидорята Пермского края погибли мать и трое детей. Площадь пожара составила 72 кв. м.