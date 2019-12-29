Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке и возврату билетов в театры и музеи. Они размещены на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что при приобретении билета стоит обращать внимание на место продажи. Билет можно купить либо на сайте организации, либо через посредников. При этом на сайте организации должна быть указана вся информация о посредниках, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты посоветовали обращать внимание на указанную на самом билете цену. Она не должна превышать стоимость билета.

Что касается возврата билетов, возмещение их стоимости можно потребовать при отмене или переносе концерта. Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета. Если возврат происходит не позднее чем за 5 дней, можно получить половину стоимости билета. При возврате менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня можно претендовать на 30% стоимости билета. При отказе от посещения менее чем за три дня организация имеет право ничего не возвращать покупателю.