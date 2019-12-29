В Вологодской области из-за ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Москва — Архангельск в Вологодской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительной версии, автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Almera. Погибли пассажиры Nissan: мужчина и женщина 1997 года рождения, а также женщина 1975 года рождения и мужчина, чья личность пока не установлена. Водитель Ford был госпитализирован в больницу.

Ранее 28 декабря на трассе Симферополь — Алушта столкнулись микроавтобус и грузовая автоцистерна. В результате происшествия пострадали восемь человек, включая водителя автобуса.



