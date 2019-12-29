Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

Несколько пассажиров первого поезда «Таврия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь, занесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На это обратило внимание издание «Фонтанка», сообщив о включении в базу своего корреспондента Венеры Галеевой и некоторых лиц, упомянутых в репортажах СМИ.

На сайте отмечено, что причиной включения в список стало «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

Кроме того, в базу попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель «Российской газеты» Мария Голубкова.

Украинский сайт «Миротворец» включает данные о россиянах, украинцах и других гражданах, которые посещают Крым без разрешения Киева или являются участниками конфликта в Донбассе.