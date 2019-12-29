В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато). Об этом сообщает El Imparcial.

Атака произошла в ночь на 29 декабря недалеко от городской ярмарки. Нападавшие скрылись с места происшествия. На место направили 60 сотрудников министерства общественной безопасности.

Как сообщает издание El Periodico, за 11 месяцев текущего года в Гуанахуато было зафиксировано более 3,2 тыс. убийств — это самый высокий показатель в стране.

8 декабря в Мехико мужчина открыл стрельбу возле резиденции президента. В результате погибли три человека, стрелка ликвидировали.