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Эксперты сообщили о вреде и пользе красной икры

Эксперты рассказали о полезных и вредных свойствах красной икры в программе «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ.

Отмечается, что икра содержит важные для поддержания здоровья организма омега-3 жирные кислоты, нехватка которых зачастую приводит к заболеваниям сердца и проблемами с репродуктивной системой. Однако суточная норма этих веществ равняется 57 гр красной икры, что для многих может затруднять ее ежедневное употребление. В связи с этим эксперты напоминают о таких продуктах, как жирная рыба или льняное масло, которые содержат необходимое количество для организма омега-3 кислот.

В то же время говорится, что чрезмерное употребление икры может негативно влиять на здоровье в связи с высоким содержанием солей. Поэтому эксперты рекомендуют не превышать суточный максимум, равный 140-граммовой банке икры.

Ранее в Роскачестве сообщили, что при выборе красной икры в первую очередь стоит обращать внимание на маркировку и состояние упаковки. В частности предлагалось выбирать стеклянную банку, которая позволит оценить внутреннее содержание товара без вскрытия.

Теги: красная икра, еда
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