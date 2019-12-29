В МИДе России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-ой департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности. Об этом сообщило ведомство в своем Facebook.

Новое подразделение будет противодействовать использованию информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, департамент займется разработкой национальных мер по информационной безопасности в области международных отношений, а также развитию сотрудничества по этому вопросу с другими странами.

В понедельник, 23 декабря прошли учения по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России. Как заявили РБК в Минкомсвязи, исследования показало, что органы власти и операторы связи готовы реагировать на возникающие риски и угрозы. Проведение подобных учений предусмотрено в законе о «суверенном Рунете», который должен обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование сети «Интернет» на территории России» и повысить надежность работы российских интернет-ресурсов.



