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На Фиджи в результате циклона погиб один человек

В результате циклона «Сараи», обрушившегося на острова Фиджи, погиб один человек. Об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны в своем Facebook.

Отмечается, что 18-летний студент утонул во время купания у острова Кандаву. По предварительной версии, молодого человека унесло сильное течение.

Эпицентр тайфуна располагается в 135 метрах к юго-западу от острова, скорость ветра которого достигает 100 км в час. Из-за погодных условий около 2,5 тыс. человек было эвакуировано. В настоящий момент один человек числится пропавшим.

Ранее 25 декабря тайфун «Фанфон» обрушился на Филиппины. Скорость ветра достигала 197 км в час. В результате стихийного бедствия погибли 16 человек, более 58 тыс. были эвакуированы.

Теги: Фиджи, циклон, смерть
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