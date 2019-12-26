Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на власти страны.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 км/ч. Погибшие проживали в городах и деревнях группы островов Висайя в центральной части страны.

Непогода вызвала значительные разрушения: были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции — он погиб в результате поражения электрическим током.

Пострадали от тайфуна и популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон. Аэропорту Калибо, обслуживающему Боракай, был нанесен ущерб, из-за чего произошли задержки рейсов.

По данным Reuters, среди жертв есть ребенок. Более 58 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в центральных провинциях Капис, Илоило и Лейте.