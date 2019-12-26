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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на власти страны.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 км/ч. Погибшие проживали в городах и деревнях группы островов Висайя в центральной части страны.

Непогода вызвала значительные разрушения: были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции — он погиб в результате поражения электрическим током.

Пострадали от тайфуна и популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон. Аэропорту Калибо, обслуживающему Боракай, был нанесен ущерб, из-за чего произошли задержки рейсов. 

По данным Reuters, среди жертв есть ребенок. Более 58 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в центральных провинциях Капис, Илоило и Лейте. 

«Фанфон» отнесли к тайфунам второй категории. Как пишет AFP, его уже сравнили с тайфуном «Хайан», в результате которого в 2013 году погибли и пропали без вести 7,3 тыс. человек на Филиппинах.

В середине октября на Японию обрушился тайфун «Хагибис». Из-за стихии погибли не менее 74 человек в 32 префектурах. Из-за тайфуна вышли из берегов 55 рек, в 12 местах прорвало дамбы. Более 13 тыс. жилых домов затопило.

Теги: тайфун, Филиппины, жертвы
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